Guyanees meisje (13) in Suriname al negen dagen vermist

Dit meisje van Guyanese afkomst is al vanaf 12 mei vermist in Suriname. Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om de 13-jarige Shaniah Yangapatty, geboren op 29 mei 2006 in Guyana en wonende aan de Commissaris Roblesweg nummer 21 te Paramaribo.

Shaniah is op dinsdag 12 mei 2020 omstreeks 14.00 uur van huis vertrokken met onbekende bestemming. Ze was gekleed in een rode blouse zonder schouder banden en een rode rok. Zij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd meldt de Surinaamse politie.

Opmerkelijk is dat de politie ook een opsporingsbericht heeft uitgebracht, met betrekking tot de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de circa 30-jarige verdachte Soedesh Budernath (foto onder). Hij is ook woonachtig aan de Commissaris Roblesweg en wel op nummer 19. Deze man zou zich schuldig hebben gemaakt aan schaking zoals genoemd in het Surinaams Wetboek van strafrecht.

Schaking is het zonder toestemming wegvoeren van een vrouw, met de bedoeling om met haar te gaan samenwonen of trouwen. Daarbij kan het gaan om een minderjarige vrouw die vrijwillig, maar tegen de zin van haar ouders of voogden wordt meegevoerd.

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit verzoekt daarom de opsporing van deze personen. Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van station Geyervlijt.

Informatie kan doorgegeven worden op de telefoonnummers 451222; 451677; 453570, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.