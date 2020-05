Binnen één week vier keer geschoten op panden in Rotterdam

In Rotterdam is afgelopen week geschoten op een pakketwinkel aan de Mathenesserdijk, op een adres waar de eigenaar van die zaak woont, op een Surinaams eethuis in Kralingen en vannacht op een woning van een echtpaar aan de Jagthuisstraat in Rotterdam-West. De politie onderzoekt of de incidenten verband met elkaar houden, zo meldt een woordvoerder.

Het begon precies een week geleden. Bewoners van de Potgieterstraat in Rotterdam-West werden in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 mei opgeschrikt door een schietpartij. In de straat werden meerdere schoten gelost. Er raakte niemand gewond.

Afgelopen zaterdagnacht werden vier kogels door de ruit van ‘De Beste Pakketendienst’ aan de Mathenesserdijk afgevuurd. In de winkel kunnen mensen pakketten versturen naar onder meer Suriname. De eigenaar van de zaak is degene die op het beschoten adres van een paar dagen geleden woont.

In de nacht van maandag op dinsdag was het Surinaams eethuis Giomi’s Food in Kralingen aan de beurt. Daar trof de politie zeven kogelgaten in de voordeur aan.

En afgelopen nacht schoot een onbekende schutter 6 kogels op een woning van een echtpaar van middelbare leeftijd aan de Jagthuisstraat in Rotterdam-West. Niemand raakte gewond. Eerder ontplofte een vuurwerkbom voor de deur van de beschoten woning en werd een raam ingegooid zegt een buurman tegen het Algemeen Dagblad.