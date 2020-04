Veroorzaker ongeval waarbij man onderbeen verloor en overleed aangehouden

De bestuurder van de witte pick-up, die het ongeluk heeft veroorzaakt waarbij de 65-jarige Runaldo Entingh zijn onderbeen verloor en een paar dagen daarna kwam te overlijden, heeft zich vrijdag gemeld bij de politie. Deze man, de eveneens 65-jarige V.J., reed na het ongeval door. Hij is aangehouden en in verzekering gesteld.

De veroorzaker kwam volgens het Korps Politie Suriname met zijn pick-up uit de inrit van een houthandel en verleende geen voorrang aan het rechtdoorgaand verkeer. Een personenauto die over de Johannes Mungrastraat reed, probeerde een aanrijding met deze pick-up te voorkomen en week uit naar de linkerberm, waar het slachtoffer stond en geraakt werd.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd werd de pick-up bij een monteur in het centrum achterhaald door het onderzoeksteam dat belast is met de aanrijding. De pick-upbestuurder is door de politie aangemerkt als de veroorzaker van de aanrijding.

Ondernemer Entingh raakte zwaar gewond en overleed woensdag aan de gevolgen van zijn letsel. Lees ook: