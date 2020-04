Vader klapt borrelende man die zei dat zoon (9) zijn geslachtsdeel moest zuigen

Een beveiligingscamera in Suriname heeft onlangs haarfijn vastgelegd, hoe vijf borrelende mannen in een winkel een vader in elkaar sloegen. Dit nadat de vader boos werd en een van de mannen een klap gaf, omdat deze tegen zijn zoon van 9 had gezegd dat hij z’n geslachtsdeel moet zuigen.

Volgens het Korps Politie Suriname verklaarde de vader die aangifte deed, dat hij een winkel binnen ging waar de vijf mannen aan het borrelen waren. Twee hunner stonden met bloot bovenlijf voor de winkel. Volgens de aangever wees hij de twee mannen voor de winkel erop om hun bovenkleding aan te doen om te helpen voorkomen dat zij het corona virus zouden oplopen.

De ene man gaf gehoor aan zijn advies terwijl de andere man tekeer begon te gaan tegen de aangever. Op een gegeven moment stapte de 9-jarige zoon van de aangever de winkel ook binnen en de man, die tekeer ging, zei aan het jongetje dat die zijn geslachtsdeel moest zuigen.

De aangever werd zo boos dat hij die man een klap toebracht in het gezicht. De borrelvrienden van de man schoten hem te hulp en vielen de aangever massaal aan. Alle handelingen zijn vastgelegd door een beveiligingscamera. Andere klanten kwamen tussen de vechtende partijen. Na deze groepsmishandeling stapten de vechtersbazen in een auto en reden weg.

De vader deed op 28 maart van dit jaar aangifte van openlijke geweldpleging tegen de vijf mannen bij de politie van Jarikaba. Vier van de borrelende mannen bleken naderhand de 47-jarige Dewperkash T., de 29-jarige Wiren T., de 22-jarige Nawin J. en 19-jarige Anand S. te zijn.

Op zondag 19 april zijn deze vier ter zake openlijke geweldpleging aangehouden door de politie van het bureau Jarikaba. De aangever, die als verdachte van mishandeling was opgebracht, is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, na verhoor, heen gezonden door de politie.

De vier andere verdachten ter zake openlijke geweldpleging zijn in verzekering zijn gesteld. De vijfde man wordt opgespoord, aldus het Korps Politie Suriname.