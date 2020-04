Video: Jongeren vernielen ruiten commissariaat Marowijne-Zuidwest tijdens avondklok

Een groep jongeren heeft vrijdagochtend 17 april rond 05.00u ruiten van het commissariaat Marowijne-Zuidwest in Moengo kapot geslagen. Het voorval is vastgelegd op beveiligingscamera’s.

Op de beelden is duidelijk te zien hoe enkele jongeren het terrein opkomen en daarbij uit het niets enkele ruiten van het gebouw bekogelen. Het commissariaat laat weten dat de politie in Suriname reeds bezig is met de zaak. “Als dit op het commissariaat kan gebeuren, kunnen ze het ook thuis bij u doen. Nooit en te nimmer zal het bevoegd gezag dit tolereren”.

De districtscommissaris doet een dringend beroep op ouders om op hun kinderen te letten en ook de alertheid van de Surinaamse burgers om deze zaken te voorkomen. Bekijk de beelden hieronder:

