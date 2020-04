City of Xianning doneert uit stedenbandsliefde aan Para

Districtscommissaris (dc) Armand Jurel van Para heeft een partij beschermingsmateriaal ontvangen van Xianning City, een stad in China, waar Para een stedenband mee onderhoudt. Deze overhandiging vond plaats op donderdag 23 april. De in Suriname gefabriceerde partij handsanitizers, gezichtsmaskers en handzeep kunnen naar zeggen van de dc, mogelijk worden gebruikt bij het uitvoeren van verkiezingswerkzaamheden.

Het nogal schaars en duur beschermingsmateriaal werd aangekocht bij Surinaamse fabrikanten voor een bedrag van SRD 33.000 en overhandigd aan Para, door de zaakgelastigde van Xianning City, Hu Zhiding. Dc Mike Nerkust van commissariaat Paramaribo Noord-Oost en de minister van Regionale Ontwikkeling Edgar Dikan, kregen ook beschermingsmateriaal ter waarde van SRD 22.000.

Volgens Hu is het stadsbestuur van Xianning City via de media geïnformeerd over de maatregelen die de regering van Suriname neemt om de Corona epidemie te bestrijden en wenst te ondersteunen bij haar inspanning om de bevolking veilig te houden. Het stadsbestuur van Xianning spreekt ook haar complimenten uit over de gezamenlijke Surinaamse aanpak voor bescherming tegen COVID-19.

De burgervader spreekt zijn dank uit aan de zusterstad en zegt dat de goederen op het juiste moment zijn aangekomen, daar medewerkers zullen beginnen met het bestellen van oproepingskaarten aan huis van stemgerechtigden. Met gebruikmaking daarvan kunnen zij zichzelf en anderen preventief beschermen. Volgens dc Jurel denkt Para ook aan Xianning, want er is eerder een brief verstuurd naar Xianning, met de getuigenis van medeleven bij de uitbraak van het virus in China.