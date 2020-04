Man die onderbeen verloor bij verkeersongeval overleden in ziekenhuis

De man die afgelopen maandag zeer ernstig gewond raakte aan zijn onderbeen bij een verkeersongeval aan de Johannes Mungrastraat, is aan dit letsel overleden. Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net zojuist. Het gaat om de heer Runaldo Entingh (foto), directeur van Gelekabbes Construction N.V. in Suriname.

Het slachtoffer was bezig iets in zijn kofferbak in te laden toen hij werd geraakt door een auto, die moest uitwijken voor een witte pick-up. Deze pick-up reed zonder rekening te houden met het verkeer uit een inrit en is daarna weggereden en tot op dit moment spoorloos.

Bij die uitwijkmanoeuvre raakte de auto de achterkant van de auto van het slachtoffer, die op dat moment daar stond. Daarbij werd ook zijn linker onderbeen geraakt en verbrijzeld. De heer Entingh werd zwaargewond in allerijl naar het ziekenhuis gebracht alwaar zijn onderbeen werd afgezet.

Hij lag in kritieke toestand in het ziekenhuis en is woensdagmiddag overleden als gevolg van letsel welke hij heeft opgelopen.