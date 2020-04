VIDEO: Busje ‘vliegt’ tientallen meters verder na zware aanrijding

Bij een zware aanrijding, woensdagavond net voor het ingaan van de avondklok, zijn deze twee voertuigen zwaar beschadigd geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het verkeersongeval een paar minuten voor 20.00u plaats vond, op de hoek van de Kernkampweg en de Margarethalaan in Suriname.

Een busje reed over de Kernkampweg richting Kwatta. Het ander voertuig, een Ford Ranger, reed in de tegenovergestelde richting en wilde haastig afslaan in de Margarethalaan. Waarschijnlijk heeft de bestuurder de snelheid van het aankomend busje niet goed ingeschat, waardoor er een aanrijding volgde.

Door de klap van de aanrijding ‘vloog’ het busje tientallen meters verder zoals ook in onderstaande live video van Waterkant goed is te zien. Het voertuig kwam op de berm nabij de Fresolaan tot stilstaand, tegenover het mortuarium.

Volgens bewakers in de omgeving van het mortuarium mogen de inzittenden van geluk spreken, dat ze na de zware klap die een kilometer ver te horen was, de auto heelhuids hebben kunnen verlaten.

Beide voertuigen werden per ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Bekijk hier ook de live beelden van Waterkant gemaakt net na de aanrijding:

