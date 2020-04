Voetganger verliest onderbeen na aanrijding door auto

Bij een aanrijding zojuist aan de Johannes Mungrastraat in Suriname, is een voetganger ernstig gewond geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij een groot deel van zijn onderbeen heeft verloren door het verkeersongeval.

Het ongeval vond rond 11.00u in de ochtend plaats, toen een personenwagen over de Johannes Mungrastraat reed. Hij moest ineens uitwijken voor een pick-up die uit een inrit kwam. Daarbij raakte hij de nietsvermoedende voetganger die aan het oversteken was.

De voetganger raakte ernstig gewond waarbij bijna zijn geheel linker onderbeen verloren ging. De man werd in allerijl naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis vervoerd met een ambulance.

De politie is ter plekke aanwezig en heeft de zaak in onderzoek.

Nog een foto van de situatie ter plekke:

FOTO: RICKA JOHNS/Facebook