Spelers van Natio Suriname trainen thuis vanwege coronavirus

Op 28 maart jl. zou het Surinaams elftal NATIO uitkomen tegen Grenada, dat samen met Suriname, Canada, Costa Rica, Curaçao, El Salvador, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Panama en de VS ook geplaatst is voor de Gold Cup. Door het Coronavirus zijn alle kwalificatie wedstrijden echter afgelast, ook die tegen Grenada. Het virus houdt ook de Europese voetbalwereld stevig in zijn greep.

Hoe houden de thuiszittende Natio spelers zichzelf fit?

Waterkant.Net belde hierover met de assistent- en keepercoach van Suriname Jack Mangalie:

“Ondanks alle stilte van een thuis isolement spreek ik de spelers regelmatig en met sommige wel elke dag. Het gevolg is toch een gangbare individuele training. De fysiotherapeut en de fysieke krachttrainer van het nationale elftal Bastiaan de Boer heeft vrijwel dagelijks contact met de spelers. In overleg met Dean Gorré en de overige stafleden worden er programma’s gemaakt, denk aan krachttraining, stabiliteit, voetenwerk, fietsen en duurloop oefeningen.

De spelers proberen alles te doen wat is opgedragen. We laten ze een app downloaden zodat we de conditionele en fitheidscheck kunnen monitoren. Verder vertrouwen wij als staf ook op de discipline bij de spelers om hun programma uit te voeren. Veel spelers tonen via zelfgemaakte video’s hoe ze thuis aan het trainen zijn.

Het is vooral denken in oplossingen. Daar waar het nodig is zijn de stafleden alert om de spelers te helpen en de aandachtspunten te benoemen. Een mooie manier op ze toch fit te houden. Ook in Nederland hanteren de voetbalclubs dezelfde aanpak.”

Hoe ziet het programma voor de keepers eruit?

“Ook bij de keepers is geadviseerd om zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag te gaan. Het is best lastig om in te schatten hoe intensief je moet trainen. Echt beleid kun je nog niet echt op maken. Samen met Stephen Burke kijken we per week naar de omstandigheden. Het is belangrijk dat ze hun specifieke oefeningen blijven herhalen. Zo hebben wij wekelijks contact over de motorische vaardigheden, oefeningen waarbij reactiesnelheid aanbod komt, voetenwerk dat van essentieel belang is en trainen met verschillende soorten ballen en formaten waarbij de voet en arm coördinatie op pijl blijft.”

De maatregelen zijn verlengd tot eind van de maand. In hoeverre missen de keepers en de spelers de veldtrainingen?

Hoe je het wendt of keert, wij allemaal missen onze job en om iedere dag te staan op het veld. Maar volgens de keepercoach moet de gezondheidssituatie in ieder geval leidend zijn.

“Het zijn zware en uitdagende tijden voor iedereen op de wereld. De weg door deze crisis is lang. Ik probeer de spelersgroep te motiveren om elke dag rustig en gedoseerd te trainen.

Motivatie kan competitiegericht en taakgericht zijn. Nu zijn het vooral taakgerichte trainingen waarbij intrinsieke motivatie op proef wordt gesteld. Dat kan gewoon thuis. Ik ben tot nu tevreden hoe ze elke dag omgaan met hun eigen trainingen. Wie taakgericht is raakt niet zomaar van slag” aldus Mangalie.