Echtpaar Ori-Sewradj 50 jaar getrouwd

Het echtpaar Ori-Sewradj was afgelopen zaterdag 50 jaar getrouwd. Het gouden echtpaar heeft bezoek ontvangen van het commissariaat Wanica Noord-West, waaronder districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh. De districtscommissaris heeft de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk overhandigd namens de president en first-lady van Suriname aan het jubilerend echtpaar.

De heer Ori Rampal zag het levenslicht op 2 juni 1949 in het district Suriname. Hij heeft sinds zijn geboorte gewoond aan de Tout Lui Faut middenweg en komt uit een gezin van 11 kinderen (4 broers en 7 zussen) waarvan hij het 3e kind is. Ori heeft de Tout Lui Faut lagereschool en daarna de ULO bezocht en afgerond op 16 jarige leeftijd.

Op zijn 23 jarig leeftijd trad hij in dienst bij het ministerie van Jusitie en Politie als penitentiaire ambtenaar 1ste klasse tot zijn pensioen. Zijn sport was voetballen en dat deed hij bij de Surinaamse vereniging Jai Gandhi van 18-32 jarige leeftijd als middenvelder en daarna bij Jong Nehru van 32-42 jarige leeftijd. Zijn hobby’s zijn tv-progamma’s kijken en krant lezen.

Mevrouw Sewradj Wedhwatie zag het levenslicht op 06 oktober 1952 in het district Suriname en heeft gewoond aan de Welgedacht A-weg. Zij komt uit een gezin van 11 kinderen ( 5 zussen en 6 broertjes) waarvan zij het 3e kind is. Sewradj heeft de lagere school bezocht bij der buurman meneer Jaglal die een school thuis had geopend.

Daarna bezocht zij de ULO tot de 1ste klas en liet de school op 16 jarige leeftijd. Hierna hielp zij haar ouders met de huishouding en haar broertjes. Na het huwelijk was ze huisvrouw. Thans is zij voorzitter van de mandir dat aan de Magentakanaalweg naast het Bomastar complex gevestigd is. Haar Hobby’s zijn kleren stikken en hengelen.

Het huwelijk van het echtpaar is geregeld door de buurman van Ori. Uit het huwelijk hebben zij samen 3 kinderen (2 jongens en 1 meisje) en verder 5 kleinkinderen en 1 overkleinkind. Het echtpaar geeft aan dat liefde, eerlijkheid, geduld en vertrouwen heeft gemaakt dat zij zo lang met elkaar samen zijn.