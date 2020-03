Eerste wedstrijd NATIO in 2020 tegen Grenada op 28 maart

Het Surinaams elftal speelt zijn eerste wedstrijd in 2020 op zaterdag 28 maart tegen Grenada. De ploeg van bondscoach Dean Gorré neemt het in deze oefeninterland in het André Kamperveen Stadion op tegen Grenada.

Grenada is samen met Suriname, Canada, Costa Rica, Curaçao, El Salvador, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Panama en de VS ook geplaatst voor de Gold Cup. De wedstrijd tegen Grenada in Paramaribo vindt plaats om 19.00u.

In de maand juni komen er ook nog meerdere oefeninterlands van Natio. Daarna is er in september, oktober en november 2020 de deelname aan WK-kwalificatiereeks Qatar 2022. Het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben vindt plaats in 2021.

Afgelopen weekend heeft de SVB aangegeven dat de vriendschappelijke wedstrijd tussen Suriname en Grenada voorlopig geen gevaar loopt, gegeven de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.