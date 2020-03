Twee auto’s in brand gestoken op erf

Twee auto’s zijn zondagochtend rond 02.15u in brand gestoken op een erf voor een woning aan de Barsati Harrypersadweg, zijstraat Vierkinderenweg in het district Wanica. Één van de voertuigen is compleet verwoest door de brand en de andere heeft enorme brandschade opgelopen. De voorzijde van de woning heeft schroeischade opgelopen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de heer des huizes in de woonkamer zat en plotseling een knal hoorde. Hij besloot een kijkje naar buiten te nemen en zag toen dat de twee voertuigen die voor de woning geparkeerd waren in brand stonden. De bewoner schakelde toen meteen het Surinaamse Command Center in, die de politie en manschappen van het Korps Brandweer Suriname ter plaatse dirigeerde.

De brandweer was gauw ter plaatse en heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. Op camerabeelden van de woning is te zien dat twee mannen met elk een jerrycan in hun hand op het erf komen en naar de auto’s lopen. Beide auto’s werden toen overgoten met een vloeistof, vermoedelijk gasoline uit de jerrycans en in brand gestoken.

Naar zeggen van de huiseigenaar heeft zijn familie de afgelopen twee jaar heel veel meegemaakt. Zo is zijn neefje die in de zelfde straat woonachtig was, 18 maanden terug doodgeschoten. De zelfde periode was er ook gepoogd hem thuis te beroven. Aan zijn auto en huis waren vernielingen aangebracht. Dit jaar is ook een andere neefje van hem vermoord en vervolgens gedumpt in een goot. De recherche van Regio Midden is belast met het verdere onderzoek.