Reizen tussen Guyana en Suriname via Backtrack weer mogelijk

Het reizen tussen Guyana en Suriname via de zogenoemde Backtrack route is vanaf afgelopen weekend weer mogelijk. De route was op 29 februari plotseling gesloten, na een beslissing van het Ministerie van Publiek Gezondheid dat zich zorgen maakte over de dreiging van het coronavirus.

Het besluit werd uitgevoerd door de Guyanese politie na een verzoek om een zevendaagse sluiting door het ministerie. De Guyanese overheid was bezorgd dat reizen via de route zou kunnen toenemen, terwijl de politie werd ingezet voor de algemene en regionale verkiezingen en daarom geen protocollen rond het coronavirus kon afdwingen.

Enkele honderden Guyanese staatsburgers waren daarbij in Suriname gestrand. Sinds afgelopen zaterdag konden ze de oversteek weer maken.