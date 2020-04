Maatregelen Suriname en Frankrijk bij grens ter bestrijding van coronavirus

Suriname en Frankrijk hebben deze week afspraken gemaakt met betrekking tot maatregelen bij de grensrivier. Dit ter bestrijding van het coronavirus in het Marowijne bekken. De Surinaamse en Franse autoriteiten zorgen nu al voor een dagelijkse aanwezigheid op de Marowijnerivier om de sluiting van de grens te handhaven.

Beide zijden bevestigden hun committering om de gemeenschappelijke grens tussen Suriname en Frans-Guyana verscherpt te zullen controleren en om gezamenlijke maatregelen te nemen ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van de bevolking van de twee staten.

De controle activiteiten van elke partij zullen worden geleid door de volgende principes:



i. het oversteken van de rivier is verboden, om te voorkomen dat personen oversteken en het virus verspreiden aan de andere oever.

ii. de boten die de Franse oever verlaten, worden teruggevoerd naar de Franse grenspost;

iii. de boten die de Surinaamse oever verlaten, worden teruggevoerd naar de Surinaamse grenspost;

iv. de door de ene of de andere staat voorgestelde repatriƫringen zullen alleen via de

gebruikelijke diplomatieke kanalen tussen de twee landen worden beoordeeld.

Aldus een persverklaring van de beide landen.

De burgerlijke ongehoorzaamheid aan de grenzen van Suriname, baart de autoriteiten ernstig zorgen. Er zijn nog steeds personen die zonder toestemming van het bevoegd gezag de grenzen oversteken en daarmee de algehele volksgezondheid in gevaar brengen. Directeur Nationale Veiligheid, Overste Danielle Veira, sprak vrijdag haar ernstige bezorgdheid uit in een kort statement voorafgaand aan een toespraak van President Desi Bouterse.

Lees ook: