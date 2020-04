Lijk aangespoeld bij visserijbedrijf aan de Surinamerivier

In Suriname is vanmorgen een lijk aangespoeld, bij een bedrijf dat is gevestigd aan de Surinamerivier. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een lichaam van een vrouw. Het lijk zou in verre staat van ontbinding zijn aangetroffen.

Vanmorgen rond 10.00u kwam de melding binnen dat een lijk zou zijn aangespoeld bij het visserijbedrijf Marisa Fisheries aan de Sir Winston Churchillweg. De verschillende Surinaamse politie-eenheden gingen ter plaatse en troffen inderdaad een stoffelijk overschot aan.

Er is verder nog niet veel bekend in deze zaak. Het lijk is in beslag genomen en voor onderzoek afgevoerd door een uitvaartbedrijf (foto). De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Later meer…