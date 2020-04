Politie-informatie over neergeschoten inbreker Nieuwe Grond

De 30-jarige inbreker Pompea M. liep op donderdagmorgen 9 april schotverwondingen op in het politie ressort De Nieuwe Grond toen een ambtenaar van de Militaire Politie en daarna de politie schoten op hem losten om hem aan te kunnen houden.

Het Korps Politie Suriname meldt dat Pompea de woning van de militaire politieman binnendrong om diefstal te plegen. De woning is gelegen in de Filemonweg in het politie ressort De Nieuwe Grond. Pompea nam spullen uit de woning weg en plaatste die vervolgens in zijn auto. Op dat moment lag de militair in zijn slaapkamer in het huis te slapen. Hij werd wakker door dat zijn slaapkamerdeur geforceerd werd door Pompea. Pompea trapte de deur open en kwam oog in oog te staan met de gewapende ambtenaar.

Pompea keerde zich om en vluchtte het huis uit achterna gezeten door de militaire politieman. Pompea stapte in zijn auto en reed weg. De militair schoot op hem en raakte hem in zijn boven lichaam. Door de verwonding verloor Pompea de besturing over zijn auto waardoor die tegen een stapel hout botste en tot stilstand kwam.

De inbreker stapte uit zijn auto en vluchtte te voet verder. De politie van bureau de Nieuwe Grond werd door de militair op de hoogte gesteld van het gebeurde. De politie kreeg ook meldingen van burgers binnen die aangaven dat een gewonde man over de Harieweg rende.

In de Harieweg wilde Pompea zijn aanhouding voorkomen door geen gevolg te geven aan het bevel van de politie om niet verder te vluchtten. De politie was daardoor genoodzaakt om gericht op Pompea te schieten. Hij werd daarbij in zijn benen geraakt en kon daardoor niet verder vluchtten.

Pompea werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis om medisch behandeld te worden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij door de politie in verzekering gesteld voor inbraak. De auto waarin Pompea zich verplaatste is hangende het onderzoek in beslag genomen door de politie.