13 mensen positief getest op coronavirus in Inheems dorp Frans-Guyana

In het Inheemse dorp Cécilia in Frans-Guyana, zijn 13 mensen positief getest op het coronavirus. Dat hebben Franse media vanmorgen bekend gemaakt De besmetting is ontstaan na terugkeer van een gezinslid uit Frankrijk.

Het Arawak-indianendorp met 300 inwoners, dat ligt in de gemeente Matoury, is in quarantaine. Matoury is de gemeente waar de internationale luchthaven van Frans-Guyana is gevestigd en ver van de grens met buurland Suriname.