‘Temidden van coronacrisis pleegt de NDP een parlementaire coup met verstrekkende gevolgen’

[INGEZONDEN] – Afgelopen nacht heeft de NDP volgens sommigen een parlementaire coup gepleegd in Suriname, door een wijziging van de Wet Controle Valuta Verkeer en Transactiekantoren door te drukken.

Terwijl grote delen van de Surinaamse bevolking zich druk maken om een dreigende coronacrisis, heeft de NDP koste wat het kost een situatie gecreëerd met verstrekkende gevolgen.

Wat deze wijzigingen van de wet precies inhouden wordt door de Surinaamse jurist Antoon Karg in begrijpelijke taal uitgelegd in bovenstaand filmpje. Luister en huiver want Suriname is hiermee wederom in de greep van de NDP-dictatuur.