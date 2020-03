Jager schiet andere jager door het hoofd tijdens jagen in Apoera gebied

De afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen week de 61-jarige Robert A. aangehouden en in verzekering gesteld na overleg met het Openbaar Ministerie. Robert A. wordt ervan verdacht dat hij Andre Djasmadi heeft doodgeschoten, toen zij samen met nog vier andere mannen in het Apoera gebied aan het jagen waren.

De mannen hadden zich verspreidt in het bos tijdens de jacht. Toen zij terug keerden naar de afgesproken plek om te vertrekken bleek de heer Djasmadi niet aanwezig te zijn. Zij gingen op zoek naar hem maar zonder succes. De jagers deden daarna aangifte van vermissing bij de politie van het bureau Apoera.

De politie van Apoera startte vervolgens een zoektocht naar de vermiste man. Na enkele dagen werd het lijk van Andre Djasmadi in verre staat van ontbinding aangetroffen in het bos. Het ontzielde lichaam vertoonde een schot verwonding aan het hoofd. Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd het lijk voor obductie in beslag genomen en werd de zaak door de plaatselijke politie overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Obductie wees uit dat op Djasmadi geschoten is. Politioneel onderzoek bracht naar voren, dat Robert L. vermoedelijk op Andre Djasmadi geschoten heeft met het noodlottig gevolg. De verdachte geeft toe te hebben geschoten in de richting waar het ontzielde lichaam is aangetroffen. Maar hij gaf ook aan, dat hij dacht dat hij op wild geschoten had.