Reizigers in quarantaine niet te spreken over voorzieningen

Surinamers die gisteravond vanuit Miami zijn aangekomen in Suriname en in verplichte quarantaine zijn geplaatst in het RCR Zorghotel zijn niet te spreken over de aanwezige voorzieningen. Enkele reizigers hebben contact gemaakt met de redactie van Waterkant.Net om hun bezorgheid te uiten.

Volgens de reizigers ontbreken de meest cruciale zaken in het Zorghotel. Zo is er naar hun zeggen geen handsanitizer, rubbin alcohol of ander ontsmettingsmiddel. Daarnaast is er ook geen handzeep. Verder geven zij aan dat er geen toiletpapier en schoonmaakmiddellen zijn.

De bezorgde burgers geven aan dat hun gezondheid ernstig in gevaar onder de omstandigheden. “Juist in deze situatie zou men alles in place moeten hebben. Het is gewoon verschrikkelijk en onvoorstelbaar dat niet eens de cruciale zaken aanwezig zijn”, aldus een reiziger. De reizigers zijn verplicht om 14 dagen in quarantaine te blijven.

Het RCR Zorghotel is een van de locaties die door de oveheid ingericht is als een quarantaine ruimte. 172 personen zijn op overheids locaties in quarantaine geplaatst en 51 personen zijn in thuis quarantaine. Er zijn momenteel in Suriname 4 personen positief getest op het coronavirus (COVID-19). Hun situatie is stabiel.