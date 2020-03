Omstreden wetswijzigingen valutaverkeer goedgekeurd in DNA

In Suriname is vanmorgen de veel besproken en omstreden wijziging van de cambiowet goedgekeurd in De Nationale Assemblee. De vergadering begon vrijdag en ging door tot zaterdag toen de wijzigingen om 05.00u in de ochtend werden aangenomen door een meerderheid van 26 stemmen voor.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat 1 lid van de BEP (Zeeman) en Rashied Doekhie waren opgetrommeld om voor te stemmen. Deze twee waren alleen aanwezig tijdens het stemmen en niet tijdens de vergadering.

Grote afwezige tijdens de stemming was NDP’er William Waidoe. Hij zou het niet eens zijn met de nieuwe wijzigingen die in het wetsvoorstel zijn aangebracht en heeft niet voor gestemd.

De wijzigingen houden onder meer in dat niemand een andere koers mag hanteren voor vreemde valuta dan die bepaald is door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Ook is het is een ieder verboden vreemde valuta in contanten te kopen bij wisselkantoren of elk ander natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Daarnaast mogen cambio’s alleen valuta verkopen aan de CBvS en mogen transacties niet meer in vreemde valuta worden gedaan. Dat betekent dat goederen en diensten alleen in SRD worden worden geprijsd schrijft ook Starnieuws.

Volgens initiatiefnemer Amzad Abdoel (NDP) mogen mensen nog steeds valutarekeningen hebben en vreemde valuta op hun rekening storten en weghalen. Zij krijgen daarvoor normaal hun euro’s en US-dollar. Ook via Western Union krijgen mensen de valuta die overgemaakt is uit het buitenland.