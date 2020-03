Live toespraak van Surinaamse president Bouterse over coronavirus

De president van Suriname Desi Bouterse, is gisteren teruggekeerd uit het binnenland. Hij zal het Surinaamse volk zometeen om 13.00 uur live toespreken via de STVS en gov.tv. Dit meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws op basis van informatie van de directeur van het Nationaal Informatie Instituut, Clifton Limburg.



Vice-president Ashwin Adhin heeft meegedeeld dat er continu contact was met de president. De verschillende maatregelen die zijn getroffen, zijn in overleg met de president gebeurd, aldus de nieuwssite.

Bouterse had tot gisteren weinig van zich laten horen, vanwege zijn bezoek aan het binnenland. Gisteren plaatste zijn vrouw een filmpje online: