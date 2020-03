Huisvriend ontvreemd pinpas thuis bij vrouw en steelt duizenden SRD’s

Een vrouw in Suriname is duizenden SRD’s kwijtgeraakt nadat een huisvriend van haar, haar pinpas wist te ontvreemden en haar rekening plunderde. De man, de 39-jarige Michel L., is op woensdag 11 maart door de afdeling Kapitale Delicten aangehouden ter zake diefstal van een groot geldbedrag. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De aangeefster deed in de maand januari aangifte van het feit dat geld van haar bankrekening gestolen was door een onbekende. Uit het onderzoek is gebleken dat Michel L. die een huisvriend is, op onbewaakte momenten de pinpas van de benadeelde uit haar woning weg nam waarmee hij geldbedragen via de pinautomaat van haar rekening lichtte of inkopen deed met gebruikmaking van de pinpas.

De code van de pinpas was bekend bij Michel. Na het lichten en inkopen doen ging hij weer op bezoek bij de benadeelde en plaatste de pinpas weer op de plek waar hij die gestolen had. De benadeelde lijdt een schade dieduizenden Surinaamse Dollar bedraagt.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Michel, door de politie, achter slot en grendel gezet meldt de politie in Suriname.