Stijging meldingen van gras-en vuilverbrandingen in Suriname

Het Korps Brandweer Suriname heeft laten weten dat de meldingen van gras-en vuilverbrandingen een stijging vertonen in de afgelopen dagen. Dit heeft volgens haar te maken met het feit dat momenteel wederom sprake is van een periode van droogte, de piekperiode van de kleine droge tijd.

De Surinaamse brandweer wil daarom ten overvloede benadrukken dat het moedwillig verbranden van gras en vuil bij wet verboden is. Het blijft van belang dat steeds de eigen verantwoordelijkheid in deze in acht wordt genomen, aldus het korps.

Volgens de meteorologische dienst kan deze periode nog enkele dagen aanhouden. Doordat aan dit seizoen een verhoogd risico van brandgevaar is gekoppeld, wordt de brandweerzorg vaker aangesproken.