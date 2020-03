VIDEO: President Bouterse laat voor het eerst iets van zich horen over ‘coronacrisis’

De President is in continu contact en afstemming met het nationaal management team. In Boven-Suriname rondt hij zijn werkzaamheden af of om vervolgens terug naar de stad te komen. Voor hen die de President willen horen over corona, luistert u hier mee.Let u goed op uzelf, neemt u de hygiene regels in acht, begeeft u zich niet zomaar in grote groepen en zorg voor uw vitamines.Voelt u zich grieperig? Bent u in contact geweest met iemand die Covid-19 positief getest is? Of bent u de afgelopen 14 dagen uitlandig geweest? Bel dan de BOG hotline op 178 voor advies. #besafesuriname #wecanfightthistogether