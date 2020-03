Vangrail bocht Ringweg-Zuid in Suriname weer vernield

Ondanks het feit dat er twee drempels geplaatst zijn voor de beruchte bocht van Ringweg-Zuid, heeft een autobestuurder toch kans gezien om tegen de vangrail aan te rijden en deze te beschadigen.

Het Surinaamse ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft de vangrail vorig jaar laten plaatsen, nadat tal van autobestuurders met hun voertuig in de trens ‘vlogen’.

Nauwelijks een week nadat de vangrail geplaats was, werd die al vernietigd door asociale ‘snelheidsduivels’ die er tegen aan reden. Het ministerie heeft toen een drempel voor de bocht laten plaatsen, om het vernietigen van de vangrail tegen te gaan.

Na plaatsing van de drempel was het na enkele weken weer raak. Een racende autobestuurder vloog over de drempel, ramde de vangrail en belandde met zijn voertuig in de trens. Het ministerie heeft toen een tweede drempel laten plaatsen voor de bocht.