Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie in Suriname heeft donderdag nog een drempel geplaatst voor de beruchte bocht van Ringweg–Zuid. Dit nadat een auto ondanks een drempel toch nog was ‘gevlogen’ in de goot. Het ministerie hoopt met twee drempels dat de vangrail niet meer beschadigd zal worden en dat er ook geen auto’s meer in de goot zullen belanden.

