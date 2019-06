Drempel moet vernietigen van vangrail Ringweg-Zuid tegengaan

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie in Suriname heeft eerder deze week een drempel geplaatst in de beruchte bocht van de Ringweg–Zuid. Dit nadat de vangrail die eerder deze maand geplaatst is in de bocht, binnen een week was vernietigd door asociale ‘snelheidsduivels’ die er tegen aan reden. Het ministerie hoopt hiermee dat de vangrail niet meer beschadigd zal worden nadat die is hersteld.

Omwonenden en winkeliers in de buurt zijn echter niet helemaal tevreden. Volgens hun verplaatst het probleem van hard rijden zich nu alleen maar. “Eerst gaven ze gas voor de bocht omdat ze dat leuk vonden, maar nu doen ze dat na de drempel, precies voor mijn huis”, aldus een bezorgde buurtbewoner.

De buurtbewoners zien graag dat het ministerie ook een drempel na de bocht plaats. Dit omdat autobestuurders dan geen kans kunnen krijgen om te racen, hetgeen gevaarlijk is omdat de weg deels is ingezakt en de T-kruising na het slecht gedeelte nadert.

“Als er een drempel na de bocht komt, zijn we pas gerust. Zoals het nu eruit ziet dan kan er elk moment een ernstig verkeersongeval na de bocht plaatsvinden”, aldus een seniore buurtbewoner.

De drempel in kwestie: