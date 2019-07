VIDEO: Auto ‘vliegt’ over drempel en belandt in goot Ringweg-Zuid bocht

Zaterdagavond iets na 23.00u raakte deze auto te water in de goot na de beruchte bocht van Ringweg-Zuid. Dit nadat de bestuurder over de pas geplaatste drempel ‘vloog’ en de controle over het stuur verloor. De bestuurder raakte gewond aan zijn hoofd en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Volgens omstanders reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid en verkeerde onder invloed van alcohol. Dit is echter nog niet bevestigd door de Surinaamse politie. Het voertuig moest op een speciale manier uit het water getakeld worden door een sleepdienst en duurde bijkans een uur.

Een Waterkant verslaggever was ter plekke en ging live met deze beelden:

