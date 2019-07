Suriname haalt veel voordelen uit samenwerking met Copa Airlines

Met de komst van Copa Airlines profiteert Suriname van de vele voordelen op het gebied van de luchtvaartsector. Behalve dat de Panamese vliegmaatschappij een uitgebreide vloot heeft, heeft ze als policy om altijd op tijd te vertrekken naar een bestemming hetgeen ook wordt waargemaakt. Voor zakenlui maar ook voor de vakantieganger die naar de regio moeten betekent dit een grote opluchting. Ook profiteert Suriname van inkomsten doordat er meer toeristen ons land binnenstromen en geld zullen uitgeven.

De Surinaame Luchtvaart Maatschappij (SLM) pikt ook een graantje mee als het gaat om ground handeling, catering en onderhoud. Dit zei minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport&Communicatie in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII). De spin off van deze samenwerking zal op een later tijdstip ongetwijfeld te merken zijn, is de bewindsman overtuigd.

Ofschoon de samenwerking met Copa Airlnes nog vrij jong is stelt de minister dat het succes van deze samenwerking zal afhangen van de inzet van beide partijen. Er zijn afspraken gemaakt en die moeten worden nagekomen. Copa Airles start met twee vluchten per week en volgens minister Chotkan wordt er nu al gekeken naar meerdere vluchten per week.

Vooralsnog worden de vluchten op de woensdag en de zaterdag uitgevoerd. Het vliegtuig van Copa Airlines landde zaterdag 6 juli om 15.25 uur , 20 minuten eerder dan was gepland, op de Johan Adolf Pengel Luchthaven. Met de komst van de Panemese luchtvaartgigant is het niet de bedoeling dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) zich bedreigd moet voelen. De samenwerking is gestoeld op een win win situatie. Wat de lokale maatschappij wel moet doen is werken aan de kwaliteit en de service om de marktpositie die ze toen had te verbeteren, vindt de minister.

De SLM blijft de trots van Suriname en de regering zal er alles aan doen om die noodzakelijke ondersteuning te bieden, aldus de bewindsman. Momenteel zijn regering, directie en de Raad van Commissarissen binnen het bedrijf bezig om een Boeing toestel binnen te halen omdat uit studie te gebleken dat het nieuwe toestel voor een betere positie zal zorgen voor de SLM. Het ziet er goed uit, verzekert de minister.