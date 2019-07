23-jarige zoon in Suriname aangehouden voor aanranding moeder

De politie van Leiding 9A in Suriname heeft eerder deze week een 23-jarige jongen aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat hij zijn moeder aanrandde en vernielingen aanrichtte in de woning.

De moeder vertelde de politie dat zij in haar slaapkamer was en de deur op slot had gedaan. Op een gegeven moment trapte haar zoon de deur open en randde haar aan. Na ophef liep hij de kamer boos uit en sloeg enkele borden stuk.

De zoon is een bekende van de politie. Daarnaast gebruikt hij vaker drugs en staat ook bekend als een agressieve jongeman. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld.