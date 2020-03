Artsten ondersteunen morgen ook protestactie op Kerkplein

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) ondersteunt morgen op het Kerkplein ook de protestactie van activist Stephano Biervliet, tegen het wanbeleid van de NDP-regering. In een brief roept het bestuur al haar leden op om morgen naar het Kerkplein te gaan, om de medische studenten die ook zullen protesteren daarbij te ondersteunen.

Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost heeft vandaag een vergunning aan Biervliet verleend voor zijn protestactie. De actie begint om 10.00u op het Kerkplein en van daaruit zal er gelopen worden naar het Kabinet van de President om een petitie in te dienen.

De protestactie van morgen is de tweede van Biervliet binnen een maand. De eerste protestactie was op 17 februari op het Onafhankelijkheidsplein. Die werd toen massaal ondersteund door meer dan 200 bedrijven, verschillende politieke partijen en tal van organisaties.

De vergunning voor de protestactie. Bericht gaat verder hieronder:

De doelgroep van de protestactie van morgen zijn de studenten. Naar zeggen van de activist zullen meer dan 1.000 studenten van verschillende middelbare scholen morgen aanwezig zijn. Daarnaast hebben inmiddels ook meer dan 20 bedrijven en enkele organisaties hun ondersteuning toegezegd.

De brief van de VMS aan haar leden.