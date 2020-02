Het protest tegen de NDP-regering, dat momenteel plaats vindt op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname, is een groot succes. Rond 10.00u was er sprake van een grote opkomst zoals op bovenstaande video te zien is.

Inmiddels hebben tal van scholen op alle niveaus hun deuren om 10.00u gesloten zoals gevraagd werd door de BvL en de ALS. Het is druk rondom het plein. Ook in de binnenstad loopt het verkeer vast door de drukte.