VIDEO: Leerlingen op bromfiets gewond na aanrijding in Suriname

Twee leerlingen van de technische school in Nickerie zijn vanmorgen gewond geraakt na een aanrijding met een Noah busje. De redactie van Waterkant.net verneemt dat de bestuurder van de bromfiets geen voorrang heeft verleend aan het andere voertuig, dat over een voorrangsweg reed.

Het ongeval vond omstreeks 10.30u plaats op de kruising van de Aloepiestraat en de C. van Daalstraat te Van Pettenpolder. De bromfiets reed over de Aloepiestraat en het busje over de Van Daalstraat, toen de aanrijding plaats vond.

De bestuurder van de bromfiets knalde daarbij tegen de voorruit van het busje en vloog daarna in de berm langs de goot. Hij liep een beenfractuur op. De bijrijder lag op het wegdek en kreunde van de pijn.

Beide leerlingen zijn door een ambulance afgevoerd. De Surinaamse politie was ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.

Een filmpje op de plek van de aanrijding: