Adhin: ‘100 miljoen gebruikt om ondermeer aardappelen en uien te kopen’

Het verhaal rondom de verdwenen 100 miljoen US dollar kasreserve van lokale banken in Suriname, wordt steeds gekker; volgens de Surinaamse vice-president Adhin is het geld gebruikt om onder andere aardappelen, uien en andere basisgoederen mee te bekostigen. Ook zijn er niet nader genoemde investeringen gedaan en interventies gepleegd op de valutamarkt, aldus vp Adhin gisteren.

Hij gaf aan overleg gevoerd te hebben met de minister van Financiën en vraagt de mensen rustig te wachten op de regering, die vandaag (zaterdag 1 februari) met een verklaring komt.

De vp noemde de berichten over de verdwenen 100 miljoen US dollar kasreserve ‘nepnieuws’. Hij trok fel van leer tegen de oppositie en andere critici die volgens hem een andere draai geven aan de kwestie.

“Laten we rustig de regering afwachten voor de officiële berichten” aldus Adhin die vroeg om waardering op te brengen voor het harde werk dat de regering doet en vooral de dagelijkse inzet van president Desi Bouterse.

Lees ook: