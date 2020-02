DSB topman Coutinho noemt uitspraken vp Adhin ‘nonsense’

Steven Coutinho, directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), heeft vandaag in felle bewoordingen gereageerd op uitspraken van vicepresident Ashwin Adhin. De DSB topman noemt het klinkklare onzin dat de kasreserve aangewend wordt voor ondermeer aardappelen en uien, zoals Adhin betoogde. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) zojuist.

“Nergens ter wereld worden kasreserves voor consumptieve doeleinden ingezet. Dit geld moet altijd geïnvesteerd worden in goede liquide middelen die rendement opleveren, niet in consumptie. Dus wat de vicepresident zegt kan nooit de afspraak zijn geweest met de banken. Ik wil het bewijs zien dat de banken toestemming hebben gegeven daarvoor” aldus Coutinho tegen dWT.

Over Coutinho doen sinds gisteren geruchten de ronde dat de RvC hem wil vervangen, vermoedelijk na een interview dat Countinho heeft afgestaan aan ABC over de ‘verdwenen’ kasreserve. Volgens ABC Online Nieuws circuleert er een oproep aan het personeel om zich zondagochtend te verzamelen bij het hoofdkantoor van de bank, zodat solidariteit getoond wordt met Coutinho.

Op hetzelfde moment komt de RvC bij elkaar in een spoedoverleg. De vakbond is momenteel aan het mobiliseren voor morgen. Het personeel en grote delen van de samenleving hebben zich geuit over deze kwestie. Zij scharen zich achter Coutinho. Klanten van DSB zullen zich morgen ook aanmelden bij het hoofdkantoor, schrijft ABC Online Nieuws.

Intussen wordt social media overspoeld met grapjes en memes over de uitspraken van Adhin, zoals op onderstaand plaatje te zien is: