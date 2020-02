Auto over de kop, bestuurder gewond afgevoerd

Deze auto raakte afgelopen nacht zwaar beschadigd bij een verkeersongeval in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval, dat rond 02.30u plaats vond aan de Sir Winston Churchillweg.

Door tot nu toe onbekende reden sloeg de auto over de kop. De bestuurder raakte daarbij gewond en moest per ambulance vervoerd worden naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo.

Het voertuig had aanzienlijke schade en moest afgevoerd worden door een sleepdienst. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

Nog een foto van het beschadigde voertuig: