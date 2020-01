NDP-parlementariër Afonsoewa: ‘No wan jap japi, no wan kes kesi e tap a show’

NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa heeft vrijdagavond in NDP partij centrum Ocer flink uitgehaald naar de oppositie en de Krijgsraad. Tijdens een druk bezochte kadermeeting gaf ze aan dat 2020 het jaar is van de NDP. “2020 is ons jaar NDP’ers. Oppositie noch krijgsraad zal de show stoppen. No wan p’tjing jap japi, no wang p’tjing kes kesi e kong tap a show” riep ze tot grote hilariteit van de aanwezigen.

Ze reageerde hiermee op de woorden van de Surinaamse president Bouterse, die aangaf dat hij zich op 22 januari 2020 zal melden bij de Krijgsraad. Op deze dag zal het verzet tegen zijn veroordeling tot 20 jaar celstraf, welk door zijn raadsman Irvin Kanhai is aangetekend, worden behandeld.

Afonsoewa gaf aan dat de president niet alleen gaat en riep de aanwezige NDP’ers op om Bouterse massaal te ondersteunen, door elk 5 mensen mee te nemen. “President u gaat niet, wij gaan!” zei ze tegen Bouterse.

In Ocer werd vrijdag 10 januari een speciale NDP meeting gehouden in het kader van het nieuws over de olievondst in Suriname. Oppositie partij VHP had eerder deze week ook aangegeven dat de inkomsten uit olie niet kunnen worden overgelaten aan een regering met een corruptie reputatie, doelende op de NDP-regering: