President Bouterse moet 22 januari 2020 voor Krijgsraad verschijnen

De Surinaamse president Desi Bouterse moet 22 januari 2020 voor de Krijgsraad verschijnen. Op deze dag zal het verzet tegen zijn veroordeling tot 20 jaar celstraf worden behandeld die door zijn raadsman Irvin Kanhai is aangetekend. Het staatshoofd is in november door de Krijgsraad onverwachts veroordeeld tot 20 jaar celstraf als hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden.

Kanhai liet meteen na de veroordeling weten dat hij verzet zou aantekenen tegen het vonnis. Volgens de raadsman was het vanaf het begin duidelijk dat het gaat om een politiek proces. Verder liet Kanhai toen weten dat Nederland precies op de hoogte is wat er zich heeft afgespeeld. Volgens hem is daarom het archief voor 60 jaar niet naar buiten gebracht.

Volgens Kanhai blijft de hoofdverdachte op vrije voeten totdat de zaak in hoger beroep is behandeld. Dat kan volgens de raadsman wel 10 jaar duren. Bouterse is niet van plan af te treden zoals velen hebben gevraagd of geadviseerd. Bouterse zei begin december in Bakana Tori op radio SRS dat hij zich niet druk maak met anderen die vinden wat hij moet doen omdat hij veroordeeld is. “Mek den man kon pur mi”, daagde hij uit.

Bouterse heeft laten weten dat ondanks de veroordeling zijn naam “natuurlijk en met dikke vette letters” weer op de kandidatenlijst van De Nationale Assemblee op 25 mei 2020 zal staan.