VHP: Inkomsten olie kan niet worden overgelaten aan regering met corruptie reputatie

De vondst van winbare oliereserves voor de kust is goednieuws voor Suriname. De over enkele jaren te verwachten inkomsten dienen volledig ten goede te komen aan alle Surinamers. Het is nu meer dan ooit van belang dat er na 25 mei 2020, een nieuwe en betrouwbare regering wordt gekozen die op transparante en duurzame wijze de inkomsten zal beheren die uit olie en andere natuurlijke hulpbronnen komen. Dit kan niet worden overgelaten aan een regering met een corruptie reputatie, meldt de VHP in een verklaring.

VHP-voorzitter Chan Santokhi, heeft vorig jaar tijdens een lezing voor Tranparency International Guyana, al gewezen op de noodzaak dat in het kader van de bestrijding van corruptie en goed gebruik van natuurlijke hulpbronnen, een open, transparante en verantwoordelijke samenleving nodig is met gespecialiseerde en onafhankelijke instituten die deze enorme rijkdommen zullen moeten managen.

Suriname moet leren van pijnlijke ervaringen van andere landen die ondanks rijke natuurlijke hulpbronnen toch tot armoede zijn gevallen, door slecht bestuur, ondeugdelijke toezicht en management. Het meest tragisch voorbeeld in de regio is Venezuela.

De natuurlijke hulpbronnen zijn eigendom van het volk van Suriname en mogen niet via geheime of duistere deals worden weggeven aan het buitenland en aan een kleine groep vrienden en families van de regeringstop. De VHP verwacht dat de Surinaamse regering snel geruchten kan ontzenuwen dat toekomstige inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen reeds zijn ‘weggegeven’ als onderpand van leningen uit het buitenland.