Bestuurder valt in slaap en botst frontaal op tegenliggende pick-up

De bestuurder van deze autobus is donderdagnacht rond 04.00u frontaal in botsing gekomen met de pick-up (foto) aan de Coesewijnestraat. Dit nadat hij plotseling in slaap viel achter het stuur en op de rijhelft van zijn tegenligger kwam.

Beide voertuigen reden in tegenovergestelde richting over de Coesewijnestraat. De veroorzaker verklaarde dat hij echt niet weet hoe hij plotseling in slaap was gevallen.

De autobus als de pick-up raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond bij de aanrijding. De Surinaamse politie kreeg de melding via het Command Center en ging ter plaatse voor onderzoek.

Beide voertuigen zijn door een ingeschakelde sleepdienst in Suriname afgevoerd.