Facebook verwijdert fake berichten van Fáya Pepré Nieuws over VHP DNA leden

Naar aanleiding van een klacht van de VHP, heeft Facebook berichten met valse e-mails verwijderd van de pagina van Fáya Pepré Nieuws. Het betreft gefabriceerde e-mails tussen twee VHP DNA leden in Suriname, zoals hier onder te zien is. Het bericht bevatte racistisch taalgebruik, dat bedoeld was om de VHP in een kwaad daglicht te stellen en verdeeldheid te zaaien.

“De aan de NDP gelieerde Fáya Pepré Nieuws heeft als reputatie dat zij met ‘fake nieuws’ racisme en haat aanwakkert” zegt de VHP. “Dit puur om verdeeldheid te zaaien. Het was niet de eerste keer voor Fáya Pepré Nieuws. Met fake accounts en fake nieuws probeert zij de enorme terugval van de NDP te verhullen. Dit overigens tevergeefs” aldus de Surinaamse partij in een persbericht.

Met het ingrijpen van Facebook is de NDP wederom ontmaskerd als onbetrouwbaar aldus de VHP. De partij roept een ieder op die dergelijke on-Surinaamse en a-nationalistische berichten ziet te melden en daarover een klacht in te dienen bij Facebook.

De VHP spreekt de hoop uit dat alle partijen de komende campagne op een integere manier zullen voeren. Waar dit niet het geval is, zal de VHP niet schromen gebruik te maken van alle beschikbare juridische middelen, meldt zij vandaag.