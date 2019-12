DNA leden hekelen fake news van NDP gelieerde pagina Fáya Pepré Nieuws

De aan de NDP gelieerde Facebook pagina Fáya Pepré Nieuws heeft afgelopen week opnieuw fake news de wereld in geholpen, door een nepbericht over twee Surinaamse parlementariërs te verspreiden. Dat zegt de VHP. Volgens het verspreidde bericht zouden de DNA leden van de VHP racistische uitspraken hebben gedaan over ander bevolkingsgroepen in een e-mail wisseling.

De betrokken DNA leden, Riad Nurmohamed en Asis Gajadien, hebben echter met verbazing kennis genomen van de inhoud van het door Fáya Pepré verspreidde fake bericht en hebben zich met klem gedistantieerd van de onware inhoud. Hun partij, de VHP, heeft al eerder gewaarschuwd dat de NDP tweedracht in de samenleving wil zaaien door een etnische campagne te voeren.

De VHP zegt de pogingen van deze NDP sympathisanten, die via sociale media bewust haat zaaiende berichten verspreiden om de VHP en haar partijleden in een kwaad daglicht te stellen, te verwerpen. “Het is duidelijk dat tegenstaanders alles uit de kast trekken om de komende verkiezingen te manipuleren, waarbij zij niet schromen verdeeldheid te zaaien tussen de verschillende bevolkingsgroepen in ons land” aldus de partij.

Het is niet de eerste keer dat Fáya Pepré Nieuws door een politieke partij beschuldigd wordt van het verspreiden van fake news en misleidende info. Vorige maand nog verspreidde de regeringsgezinde Facebook pagina dit onjuist bericht over PRO leider Gerold Sewcharan. In juni dit jaar werd bekend dat de pagina ook misleidende economische informatie zou delen.

De VHP heeft dit weekend een oproep gedaan aan alle partijen om op een waardige en verdraagzame manier met elkaar om te gaan, ook gedurende de verkiezingstijd. “Voor rassenhaat en verdeeldheid is er geen plaats meer in ons Suriname. Laten we handelen eendachtig de tekst uit ons volkslied: Wins ope tata komopo wi mu seti kondre bun” aldus de partij.

