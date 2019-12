Kickbokser Ismael Londt maakt succesvolle comeback in Duitsland

Afgelopen weekend stond ‘Bigi Boi’ Rozenstruik uiteraard volop in de schijnwerpers, maar er was ook een glorieus moment voor kickbokser Ismael ‘Mr Pain’ Londt. Op zaterdag 7 december maakte de 34-jarige Londt een succesvolle comeback op Mix Fight Championship 27 in Frankfurt, Duitsland.

De in Rotterdam geboren vechter van Surinaamse afkomst, die in het verleden ook voor Suriname in actie kwam bij Glory, verdween vorig jaar uit de vechtsportwereld (lees hier waarom). Maar afgelopen zaterdag was hij terug en versloeg in de halve finale van het 4-man zwaargewicht toernooi eerst Enver Sljivar. In de finale nam hij het op tegen James McSweeney en won ook die partij.

Londt is sinds 2008 actief op professioneel niveau en een van de grootste Nederlandse kickboksers van de afgelopen tien jaar. Hij werd op 7 juli 2012 wereldkampioen in het zwaargewicht bij SUPERKOMBAT. De Surinaamse-Nederlander is een van de weinigen die Rico Verhoeven versloeg en stond daarna tegenover onder meer Badr Hari, Hesdy Gerges en Mirko Cro Cop.

Momenteel komt hij uit voor ARJ Trainingen onder leiding van Maikel Polanen. Die organisatie meldde zaterdag op Facebook:

“Voor ons staat 7 december bekend als “De comeback van Ismael-Mr Pain- Londt”! Hij gaf alles om dit fantastische resultaat te bereiken. We hebben nog veel werk te doen, voordat we komen waar we moeten zijn… Maar eerst vieren wij zijn overwinningen op KO en TKO in de eerste rondes en genieten we van de smaak van de overwinning! Binnenkort meer…“.

Meer foto’s: