Herdenking Decembermoorden Suriname drukker dan voorgaande jaren

Vandaag waren er in Suriname en Nederland herdenkingen van de Decembermoorden op 8 december 1982 in Suriname. In Paramaribo werden de moorden herdacht en werden bloemen gelegd bij Fort Zeelandia (foto). Dat is de plek waar de vijftien slachtoffers van de Decembermoorden werden gemarteld en geëxecuteerd.

Het is de eerste herdenking in Suriname van de Decembermoorden na de veroordeling van de daders, waaronder Desi Bouterse. Het was dit jaar daarom extra druk. “Door het vonnis hebben zij hun doel mis geschoten” speechte nabestaande Sunil Oemrawsingh, tevens voorzitter van de Stichting 8 december 1982.

Ook in Amsterdam was het drukker dan voorgaande jaren. Zo’n 150 tot 200 mensen liepen voor de herdenkingsbijeenkomst mee in een fakkeltocht van het stadhuis naar het monument op het Waterlooplein.

Na de fakkeltocht begon de officiële herdenking in de Amstelkerk, waarbij oud-president Venetiaan van Suriname aanwezig was. In de kerk waren er toespraken van burgemeester Femke Halsema, de Kamerleden Sadet Karabulut en Lilianne Ploumen, columniste Sheila Sitalsing en advocaat Gerard Spong. Hier een verslag en filmpje van de NOS.

De herdenking in Suriname: