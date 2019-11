VIDEO: Fáya Pepré verspreidt fake nieuws over leider politieke partij PRO

Opnieuw is de Surinaamse Facebook pagina Fáya Pepré Nieuws betrapt op het verspreiden van misleidende en onjuist informatie, dit keer over een politieke partij. Fáya Pepré, dat bekent staat als een pro-NDP en pro-Bouterse platform, heeft maandag een fake bericht geplaatst over PRO leider Gerold Sewcharan.

Sewcharan zou volgens Fáya Pepré zonder seatbelt hebben gereden en de pagina plaatste een foto als ‘bewijs’. Dit bewijs van Fáya Pepré klopt volgens PRO echter van geen kanten. Hoewel het erop lijkt dat hij geen seatbelt om heeft, laat onderstaand filmpje dat op vrijwel hetzelfde moment als de foto is gemaakt, duidelijk zien dat Sewcharan zijn seatbelt of gordel gewoon om heeft.

“Een aantal jaren terug is er wetgeving gemaakt om rijden zonder seatbelt ook wel veiligheidsgordel strafbaar te stellen. Helaas zien we nog al te vaak mensen deze verkeersregel overtreden. Ook mensen die posities ambiëren in de politiek en mensen die elke dag de moraalridders uithangen overtreden deze regels. Onderstaande een foto van PRO leider Gerold Sewcharan , ook de advocaat van de Oranje Partij , die keihard de fout ingaat op de wijdenbosch brug” aldus de stellige bewering van Fáya Pepré op haar Facebook pagina.

Partijgenoten van PRO leider Gerold Sewcharan die in de auto zaten filmden de advocaat die dag, toen hij van muziek aan het genieten was. De beelden hieronder spreken voor zich; het lijkt erop alsof hij geen gordel om heeft, maar schijn bedriegt: Sewcharan houdt zich netjes aan de regels en heeft zijn gordel om.

Dit bericht van Fáya Pepré Nieuws laat helaas weer zien hoe doorzichtig de mensen achter de pagina bezig zijn om koste wat het kost, fake nieuws te verspreiden over hun politieke rivalen.

Voori houdt van Lenny Kravitz!Gerold R. Sewcharan, Jamaal Jansen, Ruby Wittenberg Posted by Jennifer Wong Swie San on Sunday, 17 November 2019

