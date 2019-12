Suriname krijgt in 2020 weer een ‘Most Wanted lijst’ met extra dimensie

Het Korps Politie Suriname komt volgend jaar weer met een zogenoemde ‘Most Wanted lijst’. Dit zei korpschef Roberto Prade op vrijdag 27 december tijdens de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname.

De Most Wanted lijst is een nationale opsporingslijst van mensen die dringend gezocht worden door de politie. “Deze zal niet zijn zoals we het al die tijd hebben gekend. Er komt een extra dimensie en die zal ervoor zorgen dat we extra succesvol zullen zijn” aldus Prade.

Wat de korpschef met de extra dimensie bedoeld is nog niet duidelijk. Prade kondigde verder aan dat er sprake is van modernisering binnen KPS, om de criminaliteit te beteugelen.

Zo heeft het KPS een apparaat aangeschaft dat erin zal resulteren dat de criminaliteit beter wordt beheerst. “Nu al heeft het apparaat haar dienst bewezen en in de toekomst mogen we veel meer hiervan verwachten,” aldus Prade.