OM: ‘Banken blijven verdachten en onderzoek naar witwassen gaat gewoon door’

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland heeft dinsdag laat weten dat de Surinaamse banken gewoon verdachten blijven, ondanks de uitspraak van de rechter in de zaak van de 19,5 miljoen euro die moet worden teruggeven aan Suriname.

Eerder werd bekend dat het OM in Nederland drie Surinaamse banken, maar ook vijf geldwisselkantoren verdenkt van betrokkenheid bij het witwassen van geld. De banken ontkennen echter dat er sprake was van witwassen.

De uitspraak van de rechter betreft niet de vraag of er wel of geen sprake is van witwassen, maar gaat over de vraag of het geld in beslag genomen had mogen worden. Dat had niet gemogen, zegt de rechtbank.

Het strafrechtelijk onderzoek naar het witwassen gaat gewoon door. Dat zegt een woordvoerder van het OM, dat de uitspraak gaat bestuderen en nog niet inhoudelijk wil reageren.

Het OM kan binnen twee weken in beroep gaan tegen deze uitspraak.