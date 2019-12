BREAKING: In beslag genomen 19,5 miljoen euro van Suriname moet terug gegeven worden

In de zaak van de in beslag genomen 19,5 miljoen euro uit Suriname, heeft de raadkamer in de rechtbank Noord-Holland zojuist het klaagschrift van de Centrale bank van Suriname en de drie Surinaamse handelsbanken gegrond verklaard. Deze uitspraak is dus in het voordeel van Suriname; de rechtbank heft het beslag op en gelast de teruggave van 19,5 miljoen euro aan de CBvS.

Het geld werd vorig jaar april op Schiphol in beslag genomen toen het vanuit Paramaribo via Schiphol op weg naar Hongkong was om te worden omgewisseld. Het OM vindt de geldzending verdacht en verdenkt de banken van witwassen, mogelijk van geld uit cocaïnesmokkel.

De Centrale Bank van Suriname en drie commerciële banken: Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank eisten de miljoenen terug en hadden hierover een klaagschrift ingediend. Aldo Verbruggen, Robbert de Bree en Aroon Gonesh zijn de advocaten die de banken hebben bijgestaan.

De rechtbank heeft het strafvorderlijk beslag dat op 17 april 2018 is gelegd op een geldzending van 19.5 miljoen euro uit Suriname, met eindbestemming Hong Kong, opgeheven. Het is in strijd met het internationaal publiekrecht (volkenrecht) gelegd. Ook wordt de teruggave van het geld gelast. Later meer.